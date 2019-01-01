كومان: سانى لاعب رائع سيفيد بايرن كثيرًا

أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروي ساني إلى صفوف بايرن، مشيرًا إلى أنه لاعب رائع سيفيد الفريق كثيرًا.



وأوضح كومان (23 عاما)، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.



وكشف بايرن حامل لقب الدوري الألماني، عن رغبته في ضم ساني كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي في بايرن دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي بهذا الشأن.



وقال الإسباني جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي: "على ساني أن يقرر إذا رغب في الرحيل عن مانشستر، يمكنه ذلك ولكننا سنشعر بالحزن".



ويرتبط ساني مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021، كما حاول النادي في الآونة الأخيرة ربط اللاعب بعقد يمتد لفترة أطول.



ورغم هذا، وفي ظل قواعد اللعب المالي النظيف التي يطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يقع النادي تحت ضغط شديد يجعله بحاجة إلى الحصول على عائدات مالية من بيع لاعبين خلال سوق الانتقالات.



ودعم بايرن خط دفاعه بالتعاقد مع الفرنسيين لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافار.