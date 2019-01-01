بيونتيك: لست خائفًا من ارتداء رقم 9 مع ميلان

أكد كريزيستوف بيونتيك المهاجم البولندي لفريق ميلان أنه لا يشعر بأي قلق أو ضغط من ارتداء القميص رقم 9 مع الروسونيري في الموسم القادم.



وقال بيونتيك في بداية حواره مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "سوف أكون سعيدًا بارتداء هذا القميص فهو رقم مهم لأي مهاجم، وكل المهاجمين الأفضل في العالم مثل ليفاندوفسكي وسواريز وبنزيمة وهاري كين يرتدونه، ولذا فأنا سعيد أيضًا لأن النادي يثق في قدراتي".



وانضم بيونتيك لميلان في النصف الثاني من الموسم الماضي، قادمًا من جنوى وقدم أداءًا طيبًا للغاية.



وعلَّق على علاقته وانطباعاته الأولى مع المدرب ماركو جيامباولو: "إنه أستاذ كرة قدم، أؤكد على ذلك فهو على المستوى التكتيكي يهتم بكل التفاصيل ويقضي الكثير من الوقت لشرحها لي في التدريبات وبالنسبة لي فهذا أمر جيد كما أن طريقة لعب 4312 توفر العديد من الحلول الهجومية".