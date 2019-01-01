طفلة فاقوس: والدي فرض عليا إتاوة 100 جنيه يوميًا

كشفت الطفلة "نبيلة.م"، البالغة من العمر 13 سنة، في أقوالها أمام النيابة العامة بالشرقية في واقعة تعدي والدها عليها، أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب بالاشتراك مع شقيقته ونجلها، لإجبارها على التسول بالشوارع، وكانت يفرض عليها 100 جنيه إتاوة يوميًا، تعطيها له بخلاف نفقات المنزل المفروضة عليها.



وأشارت الطفلة المحجوزة فى أحد المستشفيات بالشرقية، وتعانى من غرغرينة بالساق، أن والدها قام بكسر ساقها بلوح سرير أكثر من مرة، لكى تستعطف قلوب المارة فى الشوارع، وأن كلما التئمت ساقها وتماثلت للشفاء يكسرها من جديد ظنًا منه أن الإصابة تزيد من المبالغ التى يحصلها من الطفلة، وقالت إنه كان يقول لها أثناء اعتدائه عليها "عشان المعلوم يزيد".



تم القبض على الأب وشقيقته، وحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار فى البشر، وقررت نيابة فاقوس برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، ضبط وإحضار نجل عمة الطفلة لاشتراكه في تعذيبها.



وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة فاقوس، عن قيام "محمود.ع"، عامل، بالتعدى على ابنته "نبيلة"، 13 سنة، بالضرب المبرح، لإجبارها على التسول بالشوارع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1934 جنح قسم فاقوس، لسنة 2019، وتم إخطاره للنيابة العامة للتحقيق.

