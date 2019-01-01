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عالم

جونسون يتعهد بتخفيف القيود على عمليات الشرطة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
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تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، بتخفيف القيود على عمليات التوقيف والتفتيش التي يجريها ضباط الشرطة في أنحاء بريطانيا، في أول إعلان سياسي كامل مثير للجدل يصرح به جونسون منذ توليه مهام منصبه الجديد.

وذكرت الحكومة البريطانية "داونينج ستريت"، حسبما نقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم الجمعة، أنه سيتم النظر بشكل عاجل في خطة تجريبية تم تصميمها لتسهيل أعمال التفتيش التي يجريها ضباط الشرطة، ويمكن أن يتم توسيع الخطة لتشمل كل أنحاء بريطانيا.

وتعهد جونسون أيضًا ببدء عملية تعيين 20 ألف ضابط شرطة جديد في غضون أسابيع، قائلًا إن وزارة الداخلية البريطانية ستطلق حملة التعيين في سبتمبر المقبل.

وطالما كرر جونسون تأييده لعمليات التوقيف والتفتيش من أجل التصدي لجرائم العنف، بحسب الصحيفة، في حين قال منتقدون إن هذه السياسة المثيرة للجدل تستهدف الأقليات العرقية على نحو غير مناسب ويتم استخدامها باستمرار بدون وجود سبب مقنع.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستشكل مجلس شرطة وطنية جديدا للمساعدة في عملية تعيين الضباط وسيكون برئاسة وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة بريتي باتيل.

وفي هذا السياق، قالت باتيل إن ارتفاع جرائم العنف بات أمرًا مقلقًا، موضحة أن تعيين 20 ألف ضابط إضافي يبعث رسالة واضحة بأن بريطانيا تلتزم بمنح الشرطة الموارد التي تحتاجها للتصدي للجريمة.
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