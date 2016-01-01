انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات متر مكعب

اجتمعت لجنة تنظيم إيراد النهر، برئاسة وزير الموارد المائية والري، لاستعراض الاستعدادات لمواجهة توفير المياه في موسم أقصى الاحتياجات، وأعمال حصر زراعات الأرز بالإدارات العامة للري المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة موقف زراعات الأرز المخالفة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، وأيضا استعراض كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى، والتى أشارت الى انخفاض حوالى ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضى.



وكشفت اللجنة عن انخفاض عدد الشكاوى الواردة هذا العام بخصوص مشاكل نقص المياه مقارنة بالأعوام السابقة، سواء على الموقع الإلكتروني للشكاوى الحكومية أو الخط الساخن أو بأي وسيلة أخرى، حيث كانت الشكاوى الواردة عام 2016 وصلت إلى 1810 شكاوى، بينما انخفضت هذا العام إلى 594 شكوى.