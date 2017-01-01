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اقتصاد

"تنمية الصادرات" تنظم زيارة لباريس للاستفادة من الخبرات التكنولوجية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
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نظم وفد من هيئة تنمية الصادرات، زيارة للعاصمة الفرنسية باريس، استهدفت نقل الخبرات التكنولوجية الفرنسية للصناعة الوطنية، بهدف زيادة صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، والتعرف على التطورات الصناعية الحديثة وأثرها على زيادة الصادرات، حيث تأتي الزيارة فى إطار التعاون بين الهيئة وبرنامج تعزيز التجارة الخارجية والأسواق المحلية (TDMEP) الممول من الاتحاد الأوروبى.

وقال السفير خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات- في بيان اليوم الجمعة- إن الهدف الأساسي من الزيارة هو الاستفادة من التجربة والخبرة الفرنسية فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، والتي تعتمد على التقنيات الجديدة والابتكار، لافتًا إلى أن الزيارة استهدفت المساهمة فى بناء صناعة وطنية مترابطة وأكثر تنافسية، خاصة أن فرنسا تمتلك مجموعة كبيرة من تقنيات التحول الصناعي المعتمدة على الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف أن الزيارة شملت مؤسسة (بيزنس فرانس) العاملة في مجال التصدير والاستثمار، حيث تمت خلالها مناقشة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا للمصانع المصدرة، كما تم استعراض الخبرات الصناعية الفرنسية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية والتبادل المعرفي والتدريب وبناء القدرات، ووضع خطط وبرامج التعاون بين الهيئة ومؤسسة (business France).

وأوضح أن الزيارة شملت أيضًا وزارة الاقتصاد الفرنسية؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على تنمية الصادرات، كما تم عقد لقاءات مع عدد من الجهات الفرنسية العاملة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار وتطوير الأعمال، كما تم تنظيم زيارة لإحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الابتكار، التي تقدم خدمات للمصانع العالمية لتعزيز تنافسيتها.

وأوضح أن الصادرات المصرية لفرنسا حققت خلال عام 2018 نسبة زيادة قدرها 49%، وبلغت 862 مليون دولار مقابل 578 مليون دولار عام 2017، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة أدت إلى انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر مع فرنسا بمعدل 27%.
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