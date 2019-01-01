الري تبدأ الاستعداد لمواجهة فيضان النيل

عقد وزير الموارد المائية والرى اجتماع لجنة تنظيم إيراد النهر بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث استعدادات الوزارة لموسم السيول وموسم الفيضان، بالإضافة إلى مناقشة وقف التعديات ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية، وسرعة الانتهاء من أعمال تطهير كل مخرات السيول وعددها 117 مخرًا مع نهاية شهر سبتمبر.



وأكد وزير الموارد المائية والري جاهزية الأجهزة المعنية بالوزارة لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة منها، وأهاب الوزير بضرورة حث المواطنين أن يتحملوا مسئولياتهم للحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدى ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول تجنبًا لحدوث أي ازدحامات.



وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية استعداد وحدات الطوارئ والاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف، واستعداد منظومة الصرف لاستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر، مؤكدًا ضرورة البدء الفوري في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف، خاصة المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات.



كما استعرضت اللجنة تقريرًا عن السد العالي، ويتضح منه أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.