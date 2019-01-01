أرباح أمازون أقل من المتوقع للربع الثاني

كشفت شركة أمازون عن البيانات المالية للربع الثاني حيث أظهرت نتائجًا مختلطة، ففي حين أنها تجاوزت توقعات المحللين من ناحية العائدات الإجمالية، إلا أن الأرباح كانت أقل من التوقعات.



وبلغت العائدات الإجمالية للشركة من المبيعات عند 63.4 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح الصافية 2.6 مليار دولار. وبالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي فقد كانت المبيعات 52.9 مليار دولار والأرباح الصافية 2.5 مليار دولار.



وحقق قطاع الحوسبة السحابية AWS للشركة أعلى نمو بنحو 37% لمبيعات القطاع مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، لكن بالمقارنة مع الربع الأول فقد كان النمو أفضل 41%.



أما القطاعات الأخرى مثل مبيعات الإعلانات فقد نمى إلى 3 مليار دولار، وقطاع المتاجر الحقيقية بما فيها متاجر Whole Foods حققت مبيعات 4.3 مليار دولار.



ولا يمكن أن ننسى حدث التسوق الشهير على أمازون Prime Day الذي بلغت مبيعاته رقم قياسي جديد خلال يومي الحدث، كما أن مشتركي Prime الجدد خلال الحدث فاق عددهم أي يوم آخر.



وبخصوص النتائج المالية المستقبلية فإن أمازون تتوقع تحقيق مبيعات ما بين 66-70 مليار دولار، يكون منها صافي الأرباح ما بين 2.1-3.1 مليار دولار.