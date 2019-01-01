الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

أرباح أمازون أقل من المتوقع للربع الثاني

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ads
كشفت شركة أمازون عن البيانات المالية للربع الثاني حيث أظهرت نتائجًا مختلطة، ففي حين أنها تجاوزت توقعات المحللين من ناحية العائدات الإجمالية، إلا أن الأرباح كانت أقل من التوقعات.

وبلغت العائدات الإجمالية للشركة من المبيعات عند 63.4 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح الصافية 2.6 مليار دولار. وبالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي فقد كانت المبيعات 52.9 مليار دولار والأرباح الصافية 2.5 مليار دولار.

وحقق قطاع الحوسبة السحابية AWS للشركة أعلى نمو بنحو 37% لمبيعات القطاع مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، لكن بالمقارنة مع الربع الأول فقد كان النمو أفضل 41%.

أما القطاعات الأخرى مثل مبيعات الإعلانات فقد نمى إلى 3 مليار دولار، وقطاع المتاجر الحقيقية بما فيها متاجر Whole Foods حققت مبيعات 4.3 مليار دولار.

ولا يمكن أن ننسى حدث التسوق الشهير على أمازون Prime Day الذي بلغت مبيعاته رقم قياسي جديد خلال يومي الحدث، كما أن مشتركي Prime الجدد خلال الحدث فاق عددهم أي يوم آخر.

وبخصوص النتائج المالية المستقبلية فإن أمازون تتوقع تحقيق مبيعات ما بين 66-70 مليار دولار، يكون منها صافي الأرباح ما بين 2.1-3.1 مليار دولار.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الجزائر تشكل لجنة للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية

منذ ساعة و 8 دقيقة

أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

منذ حوالي 19 ساعة

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

منذ حوالي 9 ساعات

ريهام سعيد تعود للشاشة "دون أذنين ونصف أنف"

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

ستوديو

الليلة.. الحفل الثاني للموسيقار العالمي "ياني" في مصر

تعرف على التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر (فيديو)

غدا.. ساوند تراك يعزف موسيقى درامية على المسرح الرومانى بالإسكندرية

7 صور من حفل فريق مسار إجباري على المسرح الروماني بالإسكندرية

ads

رياضة

الاتحاد التونسي للتنس: البطولة العربية ستحمل اسم "السبسي"

زيدان: غير مطمئن بسبب الإصابات

شركة إسترالية تخسر عقدًا لإعادة بناء استاد سيدني لكرة القدم

توتنهام يعتذر بشكل رسمي لمانشستر يونايتد

الرئيس نيوز

هل أقرت الحكومة زيادات فى بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري؟

الحكومة تكشف حقيقة سرقة مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه

الحكومة تنفي إغلاق المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية

الحكومة تنفي انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق

منوعات

مركبة فضائية هندية تجري مناورة ثانية لتغيير مدارها حول القمر

الشرطة الإندونيسية تخضع لبرنامج قاس لإنقاص الوزن

رصد نشاط بركاني جنوبي غربي اليابان

أستراليا: دعوة إلى مزيد من التدقيق في هيمنة "فيسبوك" و"جوجل"

كشكول

"رحمي" يشهد فعاليات المسابقة المركزية للاختبار الإلكتروني الموحد

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برياض أطفال القليوبية

عقب ضياع ختم مدرسة.."تعليم الغربية": الإحالة للشؤون القانونية.. وتحذر من العقوبة الجنائية

"الوزراء" يكشف حقيقة تقليص مخصصات التعليم في موازنة 2020

إسلام سياسي

الإفتاء: جماعة الإخوان توظِّف شعار "المظلومية" لجمع التبرعات واختلاسها والتسريبات تؤكد حقيقتها

تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا

قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا

داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
المزيد

الثقافة

دفعة جديدة من برنامج ومنحة "بيت جميل" بمركز الحرف بالفسطاط

"البنت الصغيرة التي" ورشة حكي بمكتبة البلسم اليوم

أدول: السينما أخطر وسيلة تأثير في الناس إيجابًا وسلبًا

الأحد.. حفل تدشين مشروع "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب

صفحتنا ع الفيس بوك