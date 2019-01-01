تطوير شبكة الكهرباء بحي شمال الأقصر

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير شبكة الكهرباء بمنطقة حي شمال.



وأوضح أنه تم تركيب كابل كهرباء منخفض جديد قدرة ٣×٣٠٠، بمنطقة الشهاينة بالهيلتون، وذلك لتقوية شبكات كهرباء الجهد العالي بالحي، وتم تصليح كابل الكهرباء الخاص بمنطقة السنترال، وذلك في إطار خطة مدينة الأقصر للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وأضاف "الشريف" أن كافة الأعمال تمت بالتنسيق مع المهندس زكريا رئيس قطاع كهرباء الأقصر والمهندس أحمد عبدالحليم رئيس منطقة كهرباء شمال، والمهندس أشرف صبري والمهندس عبدالرحيم علاقات عامة بالسنترال ورئاسة حي شمال بقيادة أحمد زين العابدين، رئيس الحي وتحت إشراف ومتابعة المهندس حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر.