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عالم

وزير خارجية اليابان يبحث مع نظيره الأمريكي القذائف الكورية الشمالية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:32 ص
وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني تارو كونو
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو مجددًا على التعاون الوثيق بين بلديهما بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية قذيفتين في بحر اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن كونو وبومبيو اتفقا - خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، استمرت لنحو 30 دقيقة - على أن تعمل اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية معًا لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية إن القذائف التي أطلقت هي نوع جديد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى، فيما تخطط الحكومة اليابانية لتقديم احتجاج ضد كوريا الشمالية إذا تأكد أن القذائف التي تم إطلاقها صواريخ بالستية.
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