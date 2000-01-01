الأنبا بيتر يفتتح كنيسة جديدة في واشنطن

ترأس نيافة الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي والنائب البابوي لكنائس فيرجينيا، صلاة عشية بكنيسة القديس مارمرقس بولاية واشنطن دي سي، ثم افتتح الكنيسة الجديدة.



شارك في صلاة العشية وفي الافتتاح نيافة الأنبا بيزل الأسقف العام بإيبارشية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفلت بعيد الأباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.



وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.