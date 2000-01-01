غدًا.. 3000 فرصة عمل في ملتقى الغردقة

تفتتح وزارتي القوى العاملة، والشباب والرياضة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وممثل عن منظمة العمل الدولية بالإنابة عن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، غدا السبت بالصالة الدولية المغطاة في مدينة الغردقة، فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 3 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، وأقصى طبقا للمهن المعروضة، مقدمة من 70 شركة وفندقا ومنشأة سياحية من داخل المحافظة ومن جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".



وقالت وزارة القوى العاملة، إنه يتواجد في الملتقى الذي يستمر على مدار يومين من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يوفر خدمات التمويل لروائد الأعمال وللمشروعات القائمة، فضلا عن الخدمات غير التمويلية مثل: التدريب ودراسات الجدوى، وكذا يتواجد المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي يدعم رواد الأعمال.



ومن المقرر أن يعقد على هامش الملتقى جلسات تعريفية للشباب توضح فرص العمل المتاحة ومتطلبات التقدم للوظائف المختلفة وتدريب الشباب على استيفاء هذه المتطلبات من خلال استشاريين متخصصين في هذا المجال.



وأعربت وزارة القوى العاملة، عن أملها في شغل جميع الوظائف المتاحة بنسبة 100%، مشيرة إلى أنها تنظم الملتقى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.



‎وأصدر الوزارة توجيهاتها بأن تلتزم جميع الشركات المشتركة بتقديم فرص عمل لا يقل الحد الأدنى لمرتباتها عن 1200 جنيه، موضحة أن فرص العمل تشمل قطاعات الخدمات السياحية والفندقية، وتجارة التجزئة والجملة والخدمات التعليمية والخدمات الطبية والخدمات الهندسية والخدمات اللوجستية، وتتنوع نوعية هذه الفرص بين المهن الفنية والمهنية وتتدرج إلى المهن الإدارية وحاملي المؤهلات العليا.

‎ومن جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر أن الملتقى من المتوقع أن يلقى اقبالًا كبيرًا من الجنسين من أبناء المحافظة سواء الباحثين عن فرصة عمل أو رواد الأعمال والذين يعملون علي تأسيس مشروعاتهم في المجالات المختلفة؛ مشيرًا إلى أن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة لديه برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وسيتم خلال الملتقى تسليم ثلاث من رواد الأعمال الحاصلين على خدمات مالية من الجهاز الشيكات المالية لبدء مشروعاتهم.



‎وفي السياق، أكد مدير مكتب المنظمة أن الملتقى يعتبر من أهم الفاعليات التي ينظمها مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، الذي تنفذه المنظمة بتمويل من الشئون الدولية بكندا، منوهًا إلى أن المشروع سبق أن نظم 6 ملتقيات مماثلة في مرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات المنيا، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والأقصر خلال أعوام 2014 و2016، و2017، تم خلالها تقديم 48 ألفا و327 فرصة عمل؛ تمكن من بينها حوالي 3 ألاف و314 شابًا وشابة من الحصول على وظائف.