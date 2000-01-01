رواية "لَمَبْعُوثُون" ترتكز على رؤية سردية متخيّلة

صدرت مؤخرا رواية "لَمَبْعُوثُون: ترنيمة القيامة" من تأليف الكاتبة العراقية٬ غِيد آل غَرَبْ، عن دار ثقافة للنشر والتوزيع.



وجاء في كلمة الناشر علي الغلاف الخلفي للرواية: "تشكّل الحرب الطائفية في العراق بصخبها وضجيجها وضحاياها العالم المرجعي الذي تُحيل إليه رواية «لَمَبْعُوثُون: ترنيمة القيامة» للكاتبة "غِيد آل غَرَبْ"، وتفعل ذلك من خلال رسم حياة موازية لأبطالها تارة من داخل زمن الحرب، وتارة أخرى من خارجه، فما بين الماضي والحاضر والمستقبل يقبع أبطال هذه الرواية في حركة زمنية ومكانية دائرية ممتدة ما بين العراق ولبنان وقطر ودبي وألمانيا وأميركا، ويتم فيها تغيير أسماء الشخصيات وجنسياتها وأشكالها ومهامها، وهذا يعني أن ثيمات الرواية ترتكز على رؤية سردية متخيّلة تحاول القول بوجود حياة سابقة ولاحقة، وربما يكون المقصد الروائي محاولة لإثبات أن الأرواح لا تفنى، وإنما تهلك أجساد المخلوقات فقط، فالأرواح تنتقل من جسد إلى آخر، وليس شرطًا أن يكون مثيلًا لما سبقه، ولا أن يحلّ في جسد من نفس السلالة، ولا حتى العرق أو الجنس".