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تقارير ومتابعات

حدادًا على السبسي.. تأجيل احتفالات العيد القومي لمحافظة الاسكندرية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حمودة
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قررت محافظة الإسكندرية تأجيل احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية اليوم نظرا لإعلان حالة الحداد الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية أمس.

وكان من المقرر ان تشهد المحافظة احتفالات كرنفالية اليوم بدءا من الثامنة صباحا لتتضمن مارثون للجري يضم اكثر من 2000عداء يبدأ من منطقة شاطئ جليم والثاني مارثون للدراجات يبدأ من منطقة بئر مسعود وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة يبدأ من شاطئ الابراهيمية وينتهي إلى ثلاث ماراثونات بحديقة بيرم التونسي ليتم توزيع الجوائر وشهادات التقدير علي المراكز الأولى، ولكن ستقتصر الفعاليات على ماراثون رياضي فقط،

وبالتزامن مع المارثون يتم تقديم العروض الفنية من قصر ثقافة الأنفوشي ومديرية الشباب والرياضة
في التاسعة صباحا.

ومن أمام قصر المنتزه، يبدأ انطلاق موكب الزهور من داخل وخارج قصر المنتزة يسبقه عرض لفريق الدراجات النارية وعرض المزمار الشعبي وعروض الخيل وينطلق في نفس التوقيت فريق الاسكوتر من امام كافية 4*4 ويتخلل الموقف وقفتان الاولي بمنطقة بئر مسعود حيث يتم عرض موسيقات الشرطة وعرض التنورة مقدم من قصر ثقافة الأنفوشي وباستمرار تحرك الموكب وأعلي كوبري مصطفي كامل يتم تقديم عرض بواسطة الموسيقات العسكرية لطلبة المنطقة الشمالية وتجهيز اطول علم مقدم من طلبة الاكاديمية البحرية وجامعة فاروس بطول 400 متر ثم وباستمرار التحرك يتم تنفيذ وقفة ثانية بمنطقة حديقة السلسلة حيث يتم تقديم عروض فنية وموسيقات القوات البحرية مع تقديم عروض لاعمال فنية مقدمة من طلبة كلية الفنون الجميلة والتربية النوعية ويستمر الموكب بالتحرك والتوجة الي منطقة ميدان الداون تاون حيث تقدم موسيقي كلية الدفاع الجوي عروضها وتستقبل الاسكندرية ضيوفها بمدخل المحافظة بالورود والموسيقي.

وتستمر الاحتفالات مساء حيث يتم تقديم بعض العروض الفنية بالحدائق العامة مثل حديقة الاستاد وحديقة بيرم التونسي ومنطقة بئر مسعود وامام مسجد سيدي بشر وحديقة السلسلةوحديقة سعد زغلول احتفالا بافتتاحها.


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