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الثقافة

حفل فرقة "وسط البلد" بالمسرح الروماني بالإسكندرية الليلة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يقدم فريق "وسط البلد" حفلًا فنيًا موسيقيًا في التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى على المسرح الرومانى بالأسكندرية٬ والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وتقدم الفرقة باقة مختارة من أجمل أعمالها الفنية، ومنها: "عم مينا، وقربيلي، وأنتيكه، وحب نفسك، وشمس النهار، وسجايري فرط، وروبابيكيا، ومجنون وزي السكر، يا بو جلابية٬ وشاشة التليفون٬ وبنطلوني الجينز٬ والليل اللي مالوش آخر٬ ومانيكان٬ وشوش تجاعيد"، وغيرها.

يُذكر أن "وسط البلد" من أشهر فرق الأندرجراوند، التي نجحت في تقديم نوع جديد من الموسيقى العربية، الفرقة مكونة من سبعة أعضاء، وهم: هاني عادل٬ غناء وجيتار: إسماعيل فوزي٬ غناء وجيتار، أحمد عمر٬ بيز جيتار، بوب وميزو٬ إيقاعات، أحمد عمران٬ عود وفلوت أيرلندي.
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