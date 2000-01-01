اليوم.. مناقشة كتاب "قلق السعى إلى المكانة" بدار "هن"

تستضيف دار هن للنشر،في الثالثة من بعد عصر اليوم الجمعة٬ ندوة لمناقشة كتاب "قلق السعي إلى المكانة.. الشعور بالرضا أو المهانة" الصادر عن دار التنوير للنشر، للباحث البريطاني آلان دي بوتون، وترجمة محمد عبدالنبي، ويتناول الكتاب بالنقاش والتحليل مدرب التنمية الثقافية سامح سليمان.



يذكر أن "سليمان" مدرب كتابة أدبية وسينمائية، مستشار النشر والمحرر الأدبي بمؤسسة مجاز الثقافية، مؤسس الصالون الثقافي "بحب السيما"، وصدر له كتاب "صناعة المسخ" ضمن سلسلة رؤى فلسفية، وتحت الطبع "قهوة فرنساوي" مجموعة قصصية، ونساء ضد التيار "حوارات صحفية"، والهامش المحرم "حوارات صحفية"، و"تقنيات الكتابة الإبداعية قصة - رواية - سيناريو".



وحسب الناشر: فى هذا الكتاب يوضح دو بوتون أن سعينا لأن نكون محبوبين ومقدرين يتفوق على سعينا لحيازة أي شىء آخر، بل إن كل ما نقوم به يهدف إلى تحسين مكانتنا، ذلك أن موقعنا على درجات السلم الاجتماعى يلعب دورًا حاسمًا فى حياتنا؛ لأن صورتنا الذاتية تعتمد بشدة على ما يراه الآخرون فينا.