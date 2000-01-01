الليلة.. حفل الإنشاد الدينى لـ محمود التهامى بساقية الصاوى

تستقبل قاعة الحكمة التابعة لساقية الصاوي بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل للإنشاد والمديح النبوي٬ والذي يحييه نقيب المبتهلين والمنشدين٬ الشيخ محمود التهامي بمزيج جديد وأجواء جديدة وشكل موسيقي جديد.



ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل ما أنشد "التهامي"، نذكر منها: "أسوتي وملاذي٬ سيدنا النبي٬ رسمتك يا حبيبي في خيالي٬ يا سيد السادات٬ يا خير خلق الله٬ لا في سماء الحب روحي ترقص نشوة٬ أبا الزهراء٬ يا رسول الله٬ صرخة بغداد٬ تولي الرسول أمرنا٬ شرفتنا بالمصطفى يا خالقي٬ سلامي على المختار، وغيرها".



يشار إلى أن "التهامي" نجل الشيخ ياسين التهامى٬ ولد بمحافظة أسيوط، وتعلم الإنشاد على يد المنشد المعروف الشيخ العارف بالله الليثي بن كحول.