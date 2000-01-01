إشكاليات الرؤية بين السرد والسينما بأتيليه الإسكندرية.. 2 أغسطس

تحت عنوان "إشكالية الرؤية بين الأدب والسينما" تعقد بأتيليه الإسكندرية٬ في السابعة من مساء الجمعة 2 أغسطس المقبل٬ فعاليات ملتقى روائي سينمائي٬ والذي يفتتحه الدكتور محمد رفيق خليل٬ رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية.



ويتضمن الملتقي النقاش حول قصة نجيب محفوظ القصيرة "أهل الهوي"، وفيلم "وكالة البلح" المأخوذ عنها٬ والرؤية النقدية السنيمائية، ويتناولها الدكتور أحمد حسن صبرة٬ والرؤية النقدية السنيمائية يقدمها الفنان ماهر جرجس.



وبحسب الباحث السينمائي محمد عبيدو، يري البعض أن نجيب محفوظ استفاد من السينما لأنها هي التي صنعت له شعبية كبيرة بدرجة ربما تكون ساهمت في اهتمام القراء باقتناء كتبه، في حين يرى آخرون أن السينما هي التي استفادت منه في تقديم أعمال شديدة التميز ناقش من خلالها العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة، وأيًا كان الرأي، فمن المؤكد أن سينما نجيب محفوظ كانت حالة ابداعية شديدة الخصوصية لا بسبب طبيعة القضايا التي أثارتها أفلام محفوظ فقط، ولكن لأن محفوظ ارتبط بالسينما وأحبها، والدليل أنه يعد من أكثر الأدباء تعاملا مع الفن السابع ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا.



شكّل دخول روايات نجيب محفوظ إلى الأفلام السينمائية دفعة للسينما المصرية مستمدة من القيمة الأدبية والفكرية لرواياته، ولطرحه موضوعات تمس التحولات الاجتماعية، وهموم الطبقة الوسطى المصرية، وأحوال طيف واسع من المجتمع المصري، والحارة المصرية بشخصياتها الهامشية بشكل خاص.