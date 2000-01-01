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عالم

بالصور.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار بالمكسيك

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:23 ص
جريدة الدستور
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قالت شرطة مكسيكو سيتي إن امرأة ورجل فتحوا النار على الإسرائيليين في مطعم في ساحة أرتز بيدريجال الراقية في جنوب غرب العاصمة، ثم فروا، بينما انتشرت قوات الشرطة المكسيكية بالقرب من موقع الحادث.

وقالت السفارة الإسرائيلية في المكسيك إن الرجلين هما ألون أزولاي، 41 عامًا ، وبنيامين يشورون سوتشي، 44 عامًا. وكان لكل منهما سجل إجرامي في المكسيك وإسرائيل.

,قام الضباط في وقت لاحق باعتقال المرأة، التي حددتها وسائل الإعلام المكسيكية بأنها إسبيرانزا جوتيريز البالغة من العمر 33 عامًا.

كانت بيانات رسمية قد ذكرت أن جرائم القتل فى المكسيك قفزت فى النصف الأول من العام الجارى إلى أعلى معدل لها مما يبرز التحديات الكبيرة التى يواجهها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في سبيل الحد من العنف في البلاد التي تمزقها العصابات.
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