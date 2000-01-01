مزارع لافندر بأستراليا توسع نشاطها لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها

تسعى إحدى شركات مزارع الخزامى "اللافندر" بجنوب أستراليا إلى توسيع نشاطها بوتيرة سريعة على خلفية الطلب القوي من الصين على هذا النبات.



وفي حديثها إلى مؤسسة "نيوز كورب" الأسترالية الإعلامية مؤخرًا، قالت رونا باركر بنتون، المالك المشارك، والمدير العام لشركة "بريفيلد بارك لافندر فارم"، إن الشركة تبحث عن أراض مثالية لتوسيع عملها.



وتستخدم الزيوت العطرية المستخرجة من اللافندر على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة، وتأمل شركة "بريفيلد بارك" في الفوز بحصة من هذه الصناعة المربحة.



ويصل حجم المحصول الحالي للشركة إلى أقل من هكتار واحد، ولكنها تعتزم توسيعه ليصل إلى أكثر من 40 هكتارا من أجل ضمان توافر المنتج لاسيما وأنها تعكف على زيادة صادراتها إلى آسيا.



وذكرت باركر بنتون، إن مناخ جنوب أستراليا مناسب تمامًا لزراعة اللافندر، كما إن الأراضي الجديدة ستحتوي وبصورة مثالية على تربة محادية أو قلوية مناسبة لزراعة المزيد من النباتات العطرية.



وتعتزم الشركة أيضًا إنشاء مركز للزوار مطل على نهر موراي لاستقبال السائحين.



ووفقًا للمسح الوطني للزائرين الذي نشرته هيئة البحوث السياحية الأسترالية، فقد أنفق السائحون 7.2 مليار دولار أسترالي (حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي) في جنوب أستراليا على مدى 12 شهرًا حتى مارس 2019.