"هواوى" تكشف عن هاتف بكاميرات فائقة

تتحضر شركة "هواوي" لإطلاق هاتف متطور بقدرات تصوير فائقة، وقدرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.



ومن أبرز ما سيميز هذا الجهاز هو هيكله الأنيق المزود بكاميرا ثلاثية العدسة، بدقة 48 ميجابيكسل، تترتب عدساتها مع مصباح الإضاءة على شكل مربع على الواجهة الخلفية، من المفترض أن تكون أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليًا.



أما الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف، فمن المفترض أن تكون بدقة 32 ميجابيكسل، ومزودة بميزة التعرف على الوجوه، لقفل الشاشة وفك القفل بشكل سريع وآمن.



كما سيحصل هذا الجهاز على شاشة عالية الدقة بمقاس 6.26 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، وبطارية بسعة 3900 ميلي أمبير، وأحدث نظام "أندرويد" يعمل مع واجهات EMUI 9.1.



وسيضمن أداءه الممتاز معالج kirin980 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 86 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256128 جيجابايت.