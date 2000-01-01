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رياضة

بوكيتينو يعتذر لمانشستر يونايتد بعد التحامات عنيفة فى مباراة ودية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:59 ص
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
وكالات
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اعتذر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير إلى مانشستر يونايتد، عن التحامات لاعبي فريقه القوية خلال هزيمته 2-1 أمس الخميس، لكنه قال إن منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليس بريئًا بشكل كامل في المواجهة العنيفة التي جرت في شنجهاي.

ومنح أنخيل جوميز لاعب يونايتد الشاب الفوز لفريقه في الدقيقة 81 بعدما ألغى هدف لوكاس مورا لاعب توتنهام تقدم يونايتد عن طريق أنطوني مارسيال في الشوط الأول، لكن عددا من الالتحامات العنيفة من لاعبي الفريقين هددت بإفساد المباراة الودية.

وخاطر موسى سيسوكو بالحصول على بطاقة حمراء بسبب تدخل قوي، ثم دهس دانييل جيمس لاعب يونايتد الذي سقط أرضا في ألم، كما كانت هناك التحامات عنيفة من جانب ديلي آلي ولاعب يونايتد أندرياس بيريرا.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين: "اعتذر ليونايتد بالنيابة عن لاعبينا. أتوقع شيئا مماثلا لأن كانت هناك بعض الإثارة في الشوط الثاني من جانبهم".

وتابع: "شعرت بالانزعاج قليلا من بعض المواقف... لأنه من الممكن أن يكون توقيت الالتحام خاطئا ويحدث شيء في بعض الأحيان يجب أن تكون شرسا وأن تلعب بحماس لكن التركيز ينصب على زيادة اللياقة وتطوير طريقة اللعب".

وأبدى بوكيتينو قلقه من إمكانية تعرض لاعبيه للإصابة في المواجهة المشتعلة التي أصيب خلالها إيريك بايي مدافع يونايتد في ركبته أثناء محاولة التصدي لتسديدة من سون هيونج-مين.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "بالطبع شعرت بالقلق... أصيب بايي وأشعر بالأسف حيال ذلك... عندما يبدأ اللاعبون في بناء لياقتهم والقتال على اللعب بالتشكيلة الأساسية تحدث أشياء في فترة الإعداد والأمر صعب حقا".

وقال أولي جونار سولشار، مدرب يونايتد، إن إصابة بايي، الذي ابتليت مسيرته مع يونايتد بالإصابات، تبدو خطيرة وأبلغ المدرب النرويجي قناة يونايتد التلفزيونية: "يبدو أنه أصيب بالتواء في الركبة لذلك عليه الخضوع لبعض الفحوص بالأشعة من النظرة الأولى لا يبدو الموقف جيدا لكن لنرى كيف ستسير الأمور".
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