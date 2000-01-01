دى روسى قائد روما السابق ينضم إلى بوكا جونيورز

أعلن بوكا جونيورز، المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، أنه ضم دانييلي دي روسي في انتقال مجاني بعد رحيل لاعب الوسط الإيطالي عن روما بعد حوالي عقدين مع النادي.



وقاد دي روسي، الذي أكمل 36 عاما يوم الأربعاء، روما للمرة الأخيرة خلال فوزه 2-1 على بارما بالاستاد الأولمبي في مايو وأنهى مشواره مع نادي العاصمة الإيطالية بعدما شارك في 616 مباراة على مدار 18 عاما.



وأكد بوكا انضمام دي روسي في سلسلة من التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي مع صور للاعب الإيطالي وهو يرتدي قميص النادي باللونين الأزرق والأصفر.



ورفض دي روسي الفائز بكأس العالم العمل كمدير في النادي الإيطالي الموسم الماضي بعد عدم تجديد عقده.



وفاز دي روسي بكأس إيطاليا مع روما في 2007 و2008 وكاد أن يحرز لقب الدوري الإيطالي في 2010 عندما تصدر فريقه جدول الترتيب مع تبقي أربع مباريات قبل أن يتفوق عليه إنترناسيونالي بقيادة جوزيه مورينيو.



وخاض 117 مباراة مع المنتخب الإيطالي ليصبح رابع أكثر لاعب مشاركة في لقاءات دولية في البلاد، ولعب كبديل في الشوط الثاني في نهائي كأس العالم 2006 الذي فازت به إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.