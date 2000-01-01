الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

دى روسى قائد روما السابق ينضم إلى بوكا جونيورز

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أعلن بوكا جونيورز، المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، أنه ضم دانييلي دي روسي في انتقال مجاني بعد رحيل لاعب الوسط الإيطالي عن روما بعد حوالي عقدين مع النادي.

وقاد دي روسي، الذي أكمل 36 عاما يوم الأربعاء، روما للمرة الأخيرة خلال فوزه 2-1 على بارما بالاستاد الأولمبي في مايو وأنهى مشواره مع نادي العاصمة الإيطالية بعدما شارك في 616 مباراة على مدار 18 عاما.

وأكد بوكا انضمام دي روسي في سلسلة من التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي مع صور للاعب الإيطالي وهو يرتدي قميص النادي باللونين الأزرق والأصفر.

ورفض دي روسي الفائز بكأس العالم العمل كمدير في النادي الإيطالي الموسم الماضي بعد عدم تجديد عقده.

وفاز دي روسي بكأس إيطاليا مع روما في 2007 و2008 وكاد أن يحرز لقب الدوري الإيطالي في 2010 عندما تصدر فريقه جدول الترتيب مع تبقي أربع مباريات قبل أن يتفوق عليه إنترناسيونالي بقيادة جوزيه مورينيو.

وخاض 117 مباراة مع المنتخب الإيطالي ليصبح رابع أكثر لاعب مشاركة في لقاءات دولية في البلاد، ولعب كبديل في الشوط الثاني في نهائي كأس العالم 2006 الذي فازت به إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية

منذ حوالي 17 ساعة

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه مصروفات مدرسية لـ"توأم زينة"

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد الفيشاوي يرفض تنفيذ وصية والده قبل دفنه في المنوفية

منذ حوالي 20 ساعة

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

ستوديو

إعلان الاسم النهائي لفيلم "تامر حسني" خلال أيام

شريف عرفة يكشف سر ابتعاده عن الدراما.. وينصح الممثلين بتركها

دخلها أقل من 2000 جنيه.. "التضامن": هذه الأسر تحت خط الفقر (فيديو)

أسامة كمال عن تأهل منتخب شباب كرة اليد: "راسنا مرفوعة"

ads

رياضة

بوكيتينو يعتذر لمانشستر يونايتد بعد التحامات عنيفة فى مباراة ودية

دى روسى قائد روما السابق ينضم إلى بوكا جونيورز

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

"الوزن" يدشن فعاليات ثانى جولات غراند سلام للجوجيتسو

الرئيس نيوز

ترامب: نضمن أن نسيطر على أي معركة نخوضها

السيسي يعلن الحداد 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي

المعارضة السودانية: التوافق على تحقيق «سلام شامل» في مناطق النزاع

ريهام سعيد: حصلت لي "معجزة"

منوعات

مزارع لافندر بأستراليا توسع نشاطها لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها

دراسة: تغير المناخ أثر على البيئة الساحلية فى أستراليا

الطفيلية "آكلة للدماغ" تقتل رجلًا فى بحيرة أميركية

سونتشون تعتزم جذب 10 ملايين سائح هذا العام

كشكول

ننشر نتيجة المرحلة الاولي لتنسيق رياض الاطفال بالمدارس " التجريبية " في الجيزة

عشان متقعش في فخ الكيانات الوهمية.. ننشر قائمة شاملة بالجامعات المعتمدة من الأعلى للجامعات

٥٪ منح مجانية من الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة

تعليم الغربية: الاستراحات جاهزة لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

إسلام سياسي

تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا

قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا

داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى

نورا.. قناصة داعش الحسناء التي ظهرت في العراق من جديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
المزيد

الثقافة

"الثقافة" تناقش التداعيات الخطيرة للتلوث البيئى (صور)

"أفريقيا فى عيون مصرية" معرض فنى بثقافة الجيزة

وائل خورشيد يكتب: متتالية التداعي

بيت الشعر بالأقصر يختتم دورة علم العروض والقوافي

صفحتنا ع الفيس بوك