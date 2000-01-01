ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة فى الصين إلى 20 قتيلا

ارتفعت حصيلة كارثة انزلاق التربة الذي طمر قرية في جنوب غرب الصين إلى 20 قتيلا، اليوم الجمعة، فيما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين بعد ثلاثة أيام على الكارثة.



وعثر رجال الإنقاذ على جثتي طفلين وأم مع طفلها وامرأة أخرى في منطقة شويينج بإقليم جويتشو، وفق شبكة "سي.سي.تي.في" الرسمية.



وعثر على 11 شخصا أحياء في أعقاب انهيار سفح تل على 23 منزلا في ساعة متأخرة، ما أدى إلى طمرها بالوحول.



يذكر أن كوارث انزلاق التربة في المناطق الريفية والجبلية في الصين تتكرر بشكل مستمر، وخصوصا بعد هطول أمطار غزيرة، وتعرضت الصين هذا العام لفيضانات عارمة.