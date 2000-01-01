الحزب الحاكم فى تايوان يدعو لتعاون وثيق مع التبت

دعا الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني الحاكم، اليوم الجمعة، إلى توثيق التعاون بين تايبيه والتبت، وذلك بعد أن التقى ممثلون من الحزب بالدالاي لاما في الهند في وقت سابق من يوليو الجاري.



وقال الأمين العام للحزب، لو وين جيا، إنه خلال زيارة قام بها للدالاي لاما في 17 يوليو في دارامشالا، تمت مناقشة حول عدة قضايا تتراوح بين حقوق الإنسان والديمقراطية إلى التعليم.



وأضاف: "ينبغي على تايوان وتايبيه التعاون عن كثب لأننا نتقاسم نفس القيم ونواجه نفس التهديد".



وكشف لو عن الاجتماع، في مقطع فيديو بثته قناة "صوت التبت" مساء الخميس، حيث قال إن وفد الحزب التقدمي الديمقراطي كان في الهند من أجل تهنئة الزعيم الروحي بعيد ميلاده، حيث أتم 84 عاما في 6 يوليو.



وأضاف أن ممثلي الحزب والدالاي لاما بحثا إمكانية إجراء مزيد من النقاشات بشأن قضايا تتراوح بين الدين والديمقراطية.



كانت الصين قد أعلنت في تقرير دفاعي صدر الأربعاء أنها لن تتخلى عن استخدام القوة في خطتها لإعادة الوحدة مع تايوان، وهي ديمقراطية محكومة ذاتيا وتعتبرها الصين إقليما منشقا عنها.