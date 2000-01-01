"الشيوخ الأمريكى" يصادق على تعيين مارك ميلى رئيسًا للأركان

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسًا للأركان، ليخلف في آواخر سبتمبر الجنرال جو دانفورد.



وقد تمت الموافقة على تعيينه بـ89 صوتًا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.



الجنرال "ميلي" يبلغ من العمر 61 عامًا، وهو ضابط لامع تخرّج بجامعة برينستون، وشارك بحروب عدة بخاصة في العراق وأفغانستان، وسيخلف "دانفورد" الذي عيّنه في هذا المنصب باراك أوباما في 2015 لعامين، وجدّد له دونالد ترامب في 2017 لولاية أخرى من عامين.



وسيستفيد "ميلي" من قانون جديد، تم تبنيه في 2017 لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان استمرارية عسكرية رغم تغيّر الإدارة الأمريكية.