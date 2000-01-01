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عالم

هيئة الأركان المشتركة: صواريخ كوريا الشمالية مشابهة لصواريخ إسكندر الروسية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أوضح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أنه يعتقد بأن الصاروخين الباليستيين قصيري المدى اللذان أطلقتهما كوريا الشمالية يوم أمس الخميس، هما نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى المشابهة لصواريخ إسكندر الروسية.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم أمس الخميس صاروخين قصيري المدى بالقرب من بلدة وونسان الساحلية الشرقية في اتجاه البحر الشرقي، وقطعا كلاهما مسافة حوالي 600 كلم وفقا للهيئة.

وذكر أن الصاروخين قطعا مسافة حوالي 600 كلم، استنادا إلى التحليل المشترك من سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية، حيث في البداية كان من المعروف أنهما حلقا 430 كلم، و690 كلم على التوالي.

وقال المسؤول إن عملية التحليل جارية نظرا لإمكانية تشابه الصاروخين للصواريخ قصيرة المدى التي أطلقها الشمال في مايو الماضي، مضيفة أن جميع الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في مايو الماضي وهذا الأسبوع، كانت للاختبار التجريبي.
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