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رياضة

ضربة ثالثة لريال مدريد قبيل الموسم الجديد

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تلقى ريال مدريد الإسباني، ضربة أخرى بعدما أعلن، أن لاعبه الجديد الدولي الفرنسي فيرلان ميندي تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، لينضم بذلك إلى إبراهيم دياز وماركو أسينسيو الذي يواجه احتمال الغياب عن الموسم المقبل بأكمله.

وأورد النادي الملكي، في بيان أنه "بعد الفحوص التي أجريت اليوم للاعبنا فيرلان ميندي من قبل الطواقم الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في القسم الأمامي للفخذ الأيمن".

ومن المرتقب أن يغيب ابن الـ24 عاما الذي انتقل في أوائل الشهر الحالي إلى ريال مدريد من ليون مقابل 48 مليون يورو، بين ثلاثة وأربعة أسابيع بحسب صحيفة "أس" الرياضية.

ولن يستطيع مندي العودة إلى الفريق قبل المرحلة الثانية من الدوري المحلي ضد بلد الوليد في 24 أغسطس على أقل تقدير.

وسبق لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن خسر جهود دياز، في منتصف الشهر الحالي، خلال معسكره في مونتريال، وسيغيب عن الملاعب بين أربعة وخمسة أسابيع.

وتعرض الريال للضربة الأقسى قبل يومين بعد إصابة أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباراة ودية ضد أرسنال الإنجليزي، وقد لا يشارك مع الفريق هذا الموسم إذ يحتاج بين 6 الى 8 أشهر للتعافي بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وينطلق الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس المقبل، بمواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو، وفي اليوم التالي يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو.
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