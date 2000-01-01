الاختبار الصاروخى لبيونج يانج لا يشكل تهديدا لسول وواشنطن

أكدت القوات الكورية الأمريكية المشتركة اليوم الجمعة بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى يوم أمس الخميس أن الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية لا يشكل تهديدا مباشرا لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ولا يؤثر على وضعية الاستعداد.



وذكرت القوات في موقفها بشأن الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية أنها والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد علمتا بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى صباح يوم أمس الخميس.



وأضافت أنها تعتقد بأن كوريا الشمالية قامت باختبار نوع جديد من الصواريخ قصيرة المدى.



ومن المتوقع أن تثير تقييمات القوات المشتركة جدلا إذ أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا يتمكن من وصوله إلى جميع أنحاء كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية الإضافية من الخارج في المياه في شبه الجزيرة الكورية في زمن الحرب.