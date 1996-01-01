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منوعات

سونتشون تعتزم جذب 10 ملايين سائح هذا العام

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أطلقت مدينة "سونتشون"، المدينة الجنوبية الغربية المعروفة باسم مركز كوريا الجنوبية للبيئة، حملة "عام زيارة سونتشون"(Visit Suncheon Year) هذا العام بهدف جذب 10 ملايين سائح.

في النصف الأول من هذا العام، زار 4.47 مليون سائح مدينة سونتشون، على بعد حوالي 415 كلم جنوب سيئول. وجذبت الحديقة الوطنية في خليج سونتشون، وهي أول وأكبر حديقة اصطناعية في البلاد، حوالي 3 ملايين سائح حتى يوم 3 يوليو في هذا العام.

تشتهر سونتشون التي تقع في مقاطعة جولا الجنوبية، بمحمية الأراضي الرطبة في خليج سونتشون وغيرها من المحميات البيئية والأصول الثقافية التقيلدية مثل معبد سونام البوذي.

قال مسؤول في بلدية سونتشون، إن المواد الغذائية المتنوعة المنتجة في المنطقة النظيفة توفر مزيدا من المتعة في زيارة سونتشون، مضيفا أنه من المتوقع أن يزور المزيد من السياح سونتشون في النصف الثاني من هذا العام.

من المنتظر أن تعزز زيادة عدد السياح مكانة سونتشون كمركز إيكولوجي عالمي وعاصمة بيئية لكوريا الجنوبية.

اكتسب سونتشون شهرة دولية في عام 2006 عندما أصبح خليج سونتشون، وهو أرض رطبة ساحلية تتميز بالمد والجزر وحقول القصب والمستنقعات المالحة والموائل للطيور المهاجرة، أول الأراضي الرطبة الساحلية الكورية التي أدرجت في قائمة "رامسار" للأراضي الرطبة.

في عام 2018، أصبحت المدينة بأكملها، بما في ذلك خليج سونتشون والحديقة البيئية في خليج سونتشون، إحدى محميات المحيط الحيوي التابعة لمنظمة اليونسكو.

في التسعينيات من القرن الماضي، كان خليج سونتشون أرضا رطبة مهجورة، إلا أنه لفت اهتمام الرأي العام في عام 1993 عندما أصبح مشروع مطور خاص لاستخراج المجاميع البحرية معروفا.

تم إيقاف المشروع بسبب اعتراضات المواطنين ونشطاء البيئة الراغبين في الحفاظ على حقول القصب في الخليج. وفي أعقاب دراسة استقصائية إيكولوجية في عام 1996، حددت وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك خليج سونتشون كمحافظة للأراضي الرطبة في عام 2003.

مع تزايد شعبية خليج سونتشون كوجهة للسياحة البيئية، تدفق السياح إلى هناك بأعداد متزايدة.

استضافت مدينة سونتشون "معرض حديقة خليج سونتشون" وأنشأئت حديقة خليج سونتشون الوطنية للحفاظ بشكل أفضل على محمية المحيط الحيوي في الخليج.

يخطط رؤساء الحكومات في 18 منطقة في 7 دول، توجد فيها مواقع "رامسار"، لعقد مؤتمر عالمي في سونتشون في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.

تم إدراج معبد سونام البوذي على جبل جوغيه في سونتشون ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في شهر يونيو من العام الماضي. ويُعرف المعبد بجسر سونغسون وهو الكنز الوطني رقم 400 ويعتبر أجمل جسر حجري مقوس في كوريا.

وتم تحديد القرية الشعبية "ناك أن أوب سونج" كموقع تاريخي رقم 302، وهي قلعة مدينة محفوظة جيدا لمملكة جوسون وتضم المنازل ذات سقف القش وغرف الطين والشرفات على الطراز الكوري.
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