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منوعات

باحثون يطورون طريقة جديدة لإعادة تخليق شبكية العين

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استخدم باحثون صينيون خلايا "آي بي إس" لإعادة توليد شبكية العين، ما يحمل إمكانية تطوير علاجات جديدة لبعض أمراض العمى مثل انتكاس الشبكية.

وتعتبر خلايا "آي بي إس" نوعا من الخلايا الجذعية المتعددة الوظائف التي اشتقت صناعيًا من خلايا غير متعددة الوظائف ويمكن استخدامها للحصول على نفس المعلومات الجينية كخلايا جنينية مبكرة.

وقام الباحثون من جامعة جنوب الوسط الصينية بتخليق خلايا "آي بي إس" من خلايا جسدية في بول أو دم المرضى ومن ثم قاموا باستخدامها للتفريق بين خلايا "آر بي إي" وهي طبقة من الخلايا في مؤخرة العين.

وبحسب نتائج الدراسة البحثية التي نشرت في مجلة "آكتا بيوماتيرياليا"، فإن بإمكان خلايا "آر بي إي" تشكيل طبقة رقيقة إضافية لهيكل شبيه بشكية العين.

ويعتزم الباحثون في أبحاثهم المستقبلية زرع هيكل خلف شبكية عين المريض لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إصلاح رؤية المريض.

ويعتبر مرض انتكاس شبكية العين الذي قد يقود إلى العمى الدائم، واحدًا من أكثر أمراض العيون شيوعًا بين الناس ممن هم فوق سن الخمسين عامًا.
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