علماء صينيون يطورون بطاريات ميكرو مسطحة عالية السلامة

طور العلماء الصينيون تقنية جديدة لإنتاج بطاريات ميكرو مسطحة عالية الأمان وقابلة للتطوير.



وطور علماء معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم تقنية لطباعة الشاشة قابلة للتطوير منخفضة التكلفة وذات كفاءة عالية والتي يمكن أن تساعد في تصنيع بطاريات الزنك ثاني أكسيد المنغنيز الميكرو ذات المستوى العالي من السلامة والقابلة للتطوير.



وأصبح المزيد من الأجهزة الإلكترونية أقل وزنا وأكثر مرونة بحيث يمكن ارتداؤها، الأمر الذي يحفز طلبا كبيرا على أجهزة تخزين الطاقة الصغيرة.



وركز العلماء على بحوثهم بشأن البطاريات الميكرو المسطحة الآمنة لفترة من الزمن. ومن أجل تحسين السلامة، طور الباحثون الكتروليتات مائية عالية السلامة لتحل محل الالكتروليتات العضوية القابلة للاشتعال عند إنتاج البطاريات الصغيرة عالية السلامة.



ووجد البروفيسور وو تشونج شواي، كبير العلماء المشاركين في البحث، أن البطاريات الجديدة ليست فقط صديقة للبيئة وأكثر أمانًا ولكنها أكثر متانة.



وقال وو إن البطارية الميكرو صححت أوجه القصور في البطاريات التقليدية مثل الضخامة والمرونة الميكانيكية الضعيفة والفصل السهل للواجهة في حالة الانحناء.



وتم نشر نتائج البحث في العدد الأخير من مجلة (( استعراض العلوم الوطنية )).