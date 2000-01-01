شركة صينية تحدد شروط الاكتتاب العام فى سوق الأسهم الأمريكية

أعلنت شركة (أيه أم تي دي) الدولية لإدارة الأصول والاستثمارات المصرفية، والتي تتخذ من هونج كون مقرا لها، أنها تخطط لعرض حوالي 20.8 مليون سهم إيداع أمريكي في اكتتابها العام الأولي المقترح في سوق الأسهم الأمريكية.



وحددت الشركة، التي تأسست في عام 2003، الطرح عند نطاق سعري يتراوح بين 8.1 إلى 8.48 دولار أمريكي، وفقا لأحدث نشرة اكتتاب لها.



وتخطط الشركة لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك العالمية أو بورصة نيويورك تحت الرمز "أتش كيه آي بي".



ويُقدر بأن تتلقى الشركة عائدات صافية تبلغ قرابة 155.3 مليون دولار من هذا الاكتتاب، أو 179.3 مليون دولار إذا مارست الجهات الضامنة للسندات خيارها لشراء أسهم الإيداع الأمريكية الإضافية بالكامل.



وسيتم استخدام صافي العائدات التي سيتم تلقيها من الاكتتاب في المقام الأول في توسيع أعمال والبنية التحتية للبنك، وتمويل عمليات الاستحواذ والاستثمارات المحتملة، وفقا لنشرة الاكتتاب.



وتعد كل من شركات "أيه أم تي دي غلوبال ماركيتز" و"لوب كابيتال ماركيتز" و"ماسترلينك" وفيوتريد و"تايغر" للوساطة المالية هي الجهات الماسكة للدفاتر في الصفقة.