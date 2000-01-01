اكتشاف 38 مقبرة ترجع إلى أسرة تشينغ الإمبراطورية بالصين

اكتشف علماء آثار صينيون 38 قبرا قديما يعود تاريخها إلى عهد أسرة تشينج الإمبراطورية (1644-1911) في مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين.



ووفقا لعلماء الآثار من معهد لياونينج للآثار الثقافية وعلم الآثار، فقد تم العثور على القبور في قرية شويجيا في مدينة شنيانج.



وتم اكتشاف إجمالي 460 قطعة أثرية بالقبور المذكورة حتى الآن، منها بشكل رئيسي أدوات مدفونة وأدوات مجوهرات مثل الأقراط ودبابيس الشعر والأزرار المصنوعة من الذهب والفضة والزجاج.



وبنيت القبور على شكل مستطيل مع توابيت خشبية داخلها، حيث يحتوي بعضها على أواني حرق جثث. ويعتقد الخبراء أنهم ينتمون إلى عائلة من أسرة تشينج.



وتم إجراء أعمال التنقيب في الموقع خلال الشهر الماضي وقال فو يونج بينج، الخبير المسؤول عن المشروع الأثري، إن معظم الهياكل العظمية المكتشفة في المقبرة تعرضت لأضرار بسبب المطر وعوامل الطبيعة.



وأشار فو إلى أن النتائج المكتشفة في القبور يمكن أن تساعد الباحثين على فهم طقوس الدفن التي كانت سائدة بين السكان الذين عاشوا حول مدينة شنيانغ خلال عهد أسرة تشينج.