تحقيقات صينية تكذب ادعاءات فيديكس بشأن التوصيل الخاطئ لطرود هواوى

وجد تحقيق أجرته السلطات الصينية أن ادعاء فيديكس بأنها قامت بتوصيل الطرود الخاصة بهواوي الى الولايات المتحدة عن طريق الخطأ يتعارض مع الحقائق.



وأظهر التحقيق أنه يشتبه في تعليق فيديكس ما يزيد على 100 طرد لهواوي قادمة الى الصين.



واكتشف المحققون أيضا أدلة على انتهاكات أخرى للشركة، فيما ستواصل السلطات الصينية تحقيقها المعمق على أساس عادل وموضوعي وشامل.



وبدأت الصين في يونيو تحقيقا بشأن الإضرار الخطير لفيديكس بمصالح عملائها وحقوقها المشروعة وانتهاك القوانين واللوائح المنظمة لصناعة البريد السريع في الصين.



وفيديكس هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تقدم خدمات توصيل البريد السريع يقع مقرها الرئيسي في ميمفيس، تينيسي وكلمة "فيديكس" هي اختصار لكلمة فيديرال إكسبريس والذي استُعمل من 1973 حتى 2000.