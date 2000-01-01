انخفاض معدلات الإصابة بالعيوب الخلقية فى الصين بشكل حاد

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن معدلات الإصابة لـ 22 عيبًا خلقيًا رئيسيًا قد انخفضت بشكل ملحوظ في الصين، بفضل سنوات من تدابير وإجراءات الوقاية والمعالجة.



وأضاف شين قنج مسؤول في اللجنة خلال مؤتمر صحفي أن معدلات الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي ومرض التالاسيميا قد انخفضت بأكثر من 70 بالمئة و80 بالمئة على التوالي، وذلك نتيجة لتبني البلاد تدابير شملت زيادة تعليم وتوعية العامة، والفحص والتشخيص ما قبل الولادة، وفحص حديثي الولادة للتعامل الفوري مع إصابات العيوب الخلقية.



وأكدت اللجنة أنها ستوسع نطاق فحص العيوب الخلقية وتبذل المزيد من الجهود في المناطق التي يضربها الفقر، وتوفر تعليما وتوعية أفضل للعامة حول الوقاية من إصابات العيوب الخلقية.