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أوتو

"ديدى" و"تويوتا" تنشآن مشروعا مشتركا للنقل الذكى

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أنشأت منصة "ديدي تشوشينج" الصينية المتنقلة للنقل تعاونا مع شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات لتوسيع شراكتهما في مجال النقل الذكي.

وأعلنت "ديدي" أن "تويوتا" ستستثمر 600 مليون دولار أمريكي في "ديدي" ومشروع مشترك ستقوم الشركتان بتأسيسه مع شركة "جي إيه سي تويوتا موتور" المحدودة، لتقديم خدمات متعلقة بالمركبات لسائقي سيارات الأجرة على شبكة "ديدي".

وأعلن الطرفان تعاونهما في متجر "إي-باليت" متجر تويوتا المتنقل ذاتي القيادة في يناير 2018، وقاما بتجربة الخدمات المتعلقة بالمركبات لسائقي سيارات الأجرة على شبكة ديدي.

وقال ستيفن تشو، نائب رئيس "ديدي": "نتطلع إلى الجمع بين خبرة شركتنا في عمليات التنقل واسعة النطاق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا تويوتا الرائدة في مجال السيارات المتصلة لبناء إطار نقل ذكي من الجيل التالي للمدن المستدامة".

وأطلقت شركة ديدي تحالفًا مشتركًا بين القطاعات في العام الماضي مع كبار صانعي السيارات واللاعبين في الصناعة في الداخل والخارج لإنشاء منصة مفتوحة لحلول السيارات في المستقبل.
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