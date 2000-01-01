الصين تجرى مسحا وطنيا حول صحة الطلاب

تقوم الصين بإجراء مسح وطني لبنية الطلاب وصحتهم من أجل الحصول علي صورة كبيرة للحالة الصحية واتجاه التنمية للجيل الأصغر.



وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتم إطلاق عمليات تفتيش ميداني على تنفيذ المعايير الوطنية للصحة البدنية للطلاب، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة التعليم بالاشتراك مع خمس دوائر أخرى.



وذكر البيان أنه ابتداء من سبتمبر، سيجري المسح وعمليات التفتيش الميداني بين الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و22 عاما في المدارس الابتدائية عبر الجامعات في جميع أنحاء البلاد.



ووفقا لهذا البيان، من المقرر أن يتم إصدار تقرير عن الصحة البدنية للطلاب الصينيين في النصف الأول من عام 2020.