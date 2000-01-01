رئيس مجلس الدولة الصينى يحث على بذل الجهود لتعزيز صحة الشعب

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج إلى بذل المزيد من الجهود لدفع العمل من أجل صين صحية وتعزيز صحة الشعب ونوعية حياته.



وأدلى لي، وهو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بهذه التصريحات في توجيهات مكتوبة لمؤتمر عبر الفيديو والهاتف حول تعزيز إجراءات الصحة، عقد في بكين.



ومشيدا بالجهود المبذولة في الإصلاح الطبي والرعاية الصحية والوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة في الأعوام الأخيرة، دعا لي إلى تنفيذ دقيق لقرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة وتدابيرهما.



ودعا لي إلى التركيز على الوقاية من الأمراض وتنسيق العمل بشكل أفضل حتى تحقق إجراءات الصحة تقدما متواصلا.



وأضاف أن المطلوب من العائلات والأفراد أن يتخذوا خطوات لتشجيع أنماط الحياة الصحية.