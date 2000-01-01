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منوعات

مستوى قياسى لقدرات الطاقة الشمسية العالمية الجديدة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وود ماكنزي للاستشارات، إن من المنتظر أن ترتفع قدرة مرافق الطاقة الشمسية الجديدة التي تعمل بالخلايا الكهروضوئية إلى مستوى قياسي هذا العام، موضحةً أن التوقّعات المرتفعة لهذا العام بدعم رئيسي من أوروبا، وبصفة خاصة إسبانيا، والولايات المتحدة والإمارات ومصر والهند وفيتنام. ومن المتوقع أيضًا أن تساهم أسعار العطاءات المنخفضة في دعم قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة بنهاية العام لتصل إلى 114.5 جيجاوات، بزيادة 17.5 % عن 2018، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القدرات الجديدة 100 جيجاوات.

وفي العام الماضي، تراجعت القدرة الجديدة قليلًا، حيث يرجع ذلك في معظمه إلى تباطؤ في الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، والتي أنهت دعمًا للمشروعات الجديدة.

وقال محللون لدى وود ماكنزي في التقرير: «عادت السوق الآن إلى مسار النمو القوي، حيث كان تباطؤ 2018 مجرد عثرة مؤقتة، ونتوقع أن تتزايد التركيبات السنوية إلى نحو 125 جيجاوات بحلول أوائل العشرينيات».

وستحفّز النمو الدول التي تدخل قدرات تبلغ 1-5 ميجاوات سنويًا. وفي العام الماضي، كان هناك 7 من تلك الأسواق وبحلول 2022، سيكون هناك 19 سوقًا من بينها فرنسا والسعودية وتايوان، بحسب التقرير.
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