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فن

ممثلو الادعاء بالسويد يوجهون الاتهام إلى مغنى الراب الأمريكى "اساب"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وجه ممثلو الادعاء في السويد الاتهام إلى مغني الراب الأمريكي، اساب روكي، إثر الواقعة التي حدثت في 30 من يونيو الماضي وتورط خلالها المغني في مشادة عنيفة بأحد شوارع ستوكهولم.

وقال مكتب الادعاء إن اساب روكي، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، والبالغ من العمر 30 عاما، سيواجه المحاكمة مع شخصين آخرين، لتسببه في حدوث أضرار جسدية.

وأوضح سلوبودان يوفيسيتش، محامي الدفاع عن مايرز، إنه "يعتبر نفسه بريئا"، مضيفا أنه قد قام فقط بالرد على السلوك العدواني للطرف الآخر، حيث ألقاه على الأرض وداس على ذراعه.

وقال المحامي إن المحاكمة سوف تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وستختتم في وقت لاحق من الأسبوع، ولكن مكتب الادعاء لم يستطع تأكيد التواريخ وينص القانون السويدي على ضرورة إجراء المحاكمة خلال 14 يوما من توجيه الاتهام.

وقضى مايرز بالفعل أكثر من ثلاثة أسابيع في أحد السجون السويدية، انتظارا لقرار المدعي العام بشأن توجيه الاتهامات من عدمه. وقد دعا عدد لا يحصى من مشاهير الولايات المتحدة لإطلاق سراحه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا أنه تلقى تأكيدات من رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، بأن مغني الراب الأمريكي، "سيلقى معاملة عادلة".

وقال ترامب إنه "محبط للغاية لعدم قدرة رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن على اتخاذ إجراء".

وأضاف: "نفعل الكثير للغاية من أجل السويد، لكنها على ما يبدو تعمل في الاتجاه المعاكس.. ينبغي أن تركز السويد على مشكلتها الحقيقية فيما يتعلق بالجريمة".

وجاء احتجاز مغني الراب على خلفية واقعة حدثت في 30 يونيو وسط العاصمة السويدية ستوكهولم بعد ان قام شابين يتبعانه هو وفريقه، وحدثت مناوشة في أحد الشوارع،و علت أصوات المغني وأفراد فريقه وهم يحثون الرجلين على الذهاب.
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