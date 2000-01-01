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عالم

إيران تختبر صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألف كم

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:37 ص
إيران تختبر صاروخا
إيران تختبر صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألف كم
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نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في وزارة الدفاع البنتاجون، أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى ألف كم.

ونقل عن مسؤول أمريكي، أن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط المدى يوم الأربعاء في محاولة لتحسين "مدى ودقة" منظومة الأسلحة التي تمتلكها.
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