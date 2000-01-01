وفاة ملاكم أرجنتينى بعد إصابته فى نزال

في واقعة جديدة في عالم الرياضات العنيفة، توفي ملاكم من الأرجنتين يبلغ من العمر 23 عاما بعد خمسة أيام من سقوطه بعد مباراة.



وأعلن المجلس العالمي للملاكمة أن هوغو سانتيلان توفي متأثرا بجروح في الرأس بعد مباراة في الوزن الخفيف ضد الأوروجواني إدواردو أبريو يوم السبت في سان نيكولاس، وهي مدينة تبعد 240 كم إلى الشمال من بوينس آيرس.



وسقط سانتيلان عندما كانت النتيجة على وشك الإعلان وخضع لعملية جراحية بعد المباراة ولكن لم يستعد وعيه مطلقا.



وبدأ سانتيلان الملاكمة عام 2015 وحقق 19 فوزا و6 هزائم وتعادلين.



توفي الملاكم الروسي مكسيم داداشيف يوم الثلاثاء، بعد أربعة أيام من تعرضه لإصابة في الدماغ في مباراة في الوزن الخفيف مع سوبريل ماتياس في ولاية ماريلاند، وكان عمره 28 عاما.