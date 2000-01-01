"مسار إجباري" تحيي رابع ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

أحيت فرقة "مسار إجباري" الغنائية مساء اليوم الخميس، رابع ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي، الذي انطلقت فعالياته يوم الإثنين الماضي، على المسرح الرومانى بالإسكندرية.



تضمن برنامج الحفل باقة من أشهر أغنيات الفرقة الشبابية السكندرية، التي تتناول قضايا اجتماعية معاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، منها مساومات، للحزن أصول، فاكرة، طريق تانى، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق، برنس.



تجدر الاشارة إلى أن فرقة مسار إجباري تأسست عام 2005، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، وإيطاليا، ومقدونيا، والكويت، والإمارات، وتنزانيا.