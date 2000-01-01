براتب 2500 جنيه.. "تشغيل شباب الإسماعيلية" يعلن عن فرص عمل جديدة

أعلن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، عن توافر عدد من فرص العمل، وذلك للعمل بإحدى شركات المواد الغذائية، وبراتب يصل إلى 2500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أمناء مخازن، ومندوبين مبيعات وذلك من الذكور فقط، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي.



كما تطلب الشركة، سائقين درجة ثانية، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.



وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك للعمل 8 ساعات، بخلاف الوقت الإضافي (اختياري).



وتتميز الوظائف المتاحة بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، تأمين طبي خاص للشباب والأسرة، عقود عمل، بيئة عمل مستقرة، وكشف وعلاج مجاني.



وتجرى المقابلات الشخصية بمقر جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، يوم الأحد الموافق 2872018، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يقوم الشباب بإحضار السيرة الذاتية، وشهادات الخبرة إن وجدت.