"الشباب" تهنئ منتخب كرة اليد لتأهله لنصف نهائي كأس العالم تحت 21 سنة

حرص وزير الشباب والرياضة، على تهنئة منتخب مصر للشباب لكرة اليد، عقب تأهله لنصف نهائي بطولة كأس العالم تحت 21 سنة، المقامة حاليًا بإسبانيا.



ونجح شباب الفراعنة اليوم الخميس، في الفوز على النرويج بنتيجة 29-27 في دور الـ8 من البطولة.



وأجرى الوزير اتصال هاتفي بمصطفى شوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب بإسبانيا، أشاد خلاله بالفريق والنتائج التي يحققها في المونديال.



كما تحدث الوزير مع جميع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس لتهنئتهم والإشادة بأدائهم في جميع مبارياتهم خلال مشوارهم بالمونديال.



وقال الوزير للاعبين: "إنكم نموذج مشرف للشباب المصري وخير سفراء للرياضة المصرية".



وتابع: "أتابعكم، وأترقب جميع مبارياتكم، وأهنئكم على أدائكم ونتائجكم المشرفة، فأنتم تستحقون لقب البطولة، كما أنكم الأفضل على مستوى كافة المنتخبات المشاركة في المونديال".



وفى نهاية حديثه وجه وزير الرياضة الشكر لجميع اللاعبين على ما بذلوه من جهد ساهم في إسعاد الملايين من جماهير الرياضة المصرية، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق وتحقيق الحلم والحصول على لقب البطولة.