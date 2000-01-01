أمير عزمي يغيب عن مران الزمالك

غاب أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي الزمالك عن تدريبات الفريق اليوم الخميس في إطار الاستعداد لمباراة القمة أمام الأهلي، التي يسدل بها الستار على منافسات الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.



وجاء غياب عزمي اليوم ليكون بمثابة إعلان عن رحيله عن الفريق على خلفية المشادة التي وقعت بينه ومدير الكرة أيمن حافظ، وقرر على إثرها رئيس النادي مرتضي منصور إيقافهما، ومنعهما من دخول ملعب مباراة الأمس أمام الإسماعيلي، ولم يتابعا عملهما ضمن الجهاز الفني.