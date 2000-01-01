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اقتصاد

أسعار الفضة اليوم.. عيار "95.8 البريطانية" بـ9.36 جنيه

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:52 ص
أسعار الفضة
أسعار الفضة
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قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، بدأت فئة كبيرة من المصريين فى الاتجاه إلى استخدام الفضة في الزينة كحلي للرجال والنساء على حد سواء.

وأضاف "عباسي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الفضة استقرت، اليوم الجمعة، حيث سجل عيار 99.9 (الفضة النقية) نحو 9.77 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 95.8 (الفضة البريطانية) نحو 9.36 جنيه.

وسجلت الفضة عيار (92.5) نحو 9.03 جنيه، وسجل عيار 90 (فضة العملات) 8.80 جنيه للجرام، بينما سجلت الفضة عيار 80 (فضة المجوهرات) 7.80 جنيه، وقد سجلت أوقية الفضة 260.99 جنيه.
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