دريسل يحقق ذهبية جديدة وكينج تخرج من تصفيات بطولة العالم للسباحة

استمرت إثارة الجدل في بطولة العالم للسباحة، اليوم الخميس، بعد فشل السباحة الأمريكية ليلي كينج في التأهل إلى سباق 200 متر صدرا للسيدات ما دعا لتوجيه انتقاد جديد للاتحاد الدولي للعبة.



وشهدت البطولة حتى الآن عدة احتجاجات على منصة التتويج ضد السباح الصيني سون يانج،الذي أوقف بسبب المنشطات في 2014 لكنه حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في جوانج جو بعدما برأته لجنة بالاتحاد الدولي للسباحة من انتهاك لوائح المنشطات في وقت سابق من العام الحالي.



ويواجه سون يانج قضية منشطات ضده المقرر أن تناقشها محكمة التحكيم الرياضية في سبتمبر المقبل.

وتشمل القضية ادعاءات عن رفض السباح الصيني التعاون مع مسؤولي اختبار خارج إطار المنافسات في العام الماضي. وانتهى الأمر بتحطم قارورة إحدى عينات دمه.



ورفض الاسترالي ماك هورتون مشاركة منصة التتويج مع سون بعد سباق 400 متر حرة يوم الأحد الماضي كما رفض البريطاني دانكان سكوت الحائز على الميدالية البرونزية مصافحة السباح الصيني الفائز بذهبية 200 متر حرة.



ودفعت هذه الاحتجاجات الاتحاد الدولي للسباحة إلى إضافة فقرة إلى مدونة السلوك إلى "تجنب كامل أي سلوك عدائي أو غير لائق خلال البطولة".



لكن آدم بيتي، البطل الأولمبي والعالمي في سباحة الصدر، قال إن السباحين يجب أن يكون لهم حق التعبير عن آرائهم.

وأضاف السباح البريطاني في مؤتمر صحفي "يجب ألا يتلقى السباحون إنذارات بسبب حريتهم في التعبير".



وقال الاسترالي دينيس كوتيريل مدرب سون يانج الذي عمل مع البطل الأولمبي الصيني لمدة 11 عاما إن وصفه بأنه يدرب لاعب غشاش يحمل "إهانة".



وأضاف "ما هو تعريف الغش؟ أن يفشل السباح في اختبار؟... شاركت مع فرق فشل أعضاء فيها في اجتياز اختبار المنشطات عن طريق الخطأ ودون ذنب ارتكبوه. لا أطلق على هؤلاء اسم غشاشين".