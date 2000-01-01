حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 26 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: ليس مطلوبًا منك دعم أطراف مشبوهة ضدّ من معهم الحق، فحذار.



عاطفيًا: تشعر بالثقة الكبيرة ويؤدي الشريك دورًا إيجابيًا في إيجاد المخارج والحلول لبعض العراقيل.



صحيًا: لا تعكّر صفو الأجواء السائدة في محيطك والمنعكسة إيجابًا على وضعك الصحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.